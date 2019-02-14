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مدفيديف يؤكد أهمية المشاريع الوطنية كأداة استثمارية

مال وأعمال

مدفيديف يؤكد أهمية المشاريع الوطنية كأداة استثمارية
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف
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اعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، المشاريع الوطنية أداة استثمارية، داعيا الشركات العاملة في روسيا للمشاركة في هذه المشاريع.

وقال مدفيديف: "نقوم باختيار مجموعة من المشاريع من أصل 1000 مباردة بقيمة 76 تريليون روبل، ونتوقع دخول مرحلة تنفيذ المشاريع قبل نهاية هذا العام".

وجاء تصريح رئيس الوزراء الروسي خلال كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار الروسي، المنعقد يومي 14 و15 من فبراير الجاري في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وأشار إلى أن المشاريع الوطنية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن الروسي العادي، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي يسجل نموا للسنة الثالثة على التوالي رغم العقوبات المفروضة على البلاد.

وأضاف مدفيديف أن الاقتصاد الروسي لا يزال يواجه مجموعة من العوامل السلبية منها الحروب التجارية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتذبذب أسعار النفط، لكن رغم ذلك النظام المصرفي والسوق المالية مستقران.

وكدليل على استقرار الوضع المالي، ذكر مدفيديف أن حجم الديون الخارجية لروسيا انخفض خلال العام الماضي بأكثر من 60 مليار دولار.

المصدر: وكالات روسية

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