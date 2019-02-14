"توتال" الفرنسية تتوسع في السعودية

قالت شركتا "أرامكو" السعودية و"توتال" الفرنسية في بيان مشترك، إنهما وقعتا اتفاقا اليوم الخميس، لتطوير شبكة لمحطات الوقود في المملكة.

وأوضح البيان أن المشروع المشترك مناصفة بين الشركتين وسيستثمر نحو مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة في سوق بيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

#أرامكو_السعودية و #توتال توقعان اتفاقية شراكة للاستثمار في مجال بيع الوقود بالتجزئة في المملكةhttps://t.co/vWKpr3ySsn



To develop a network of fuel & retail services in the Kingdom, #Saudi_Aramco and @Total signed a JV Agreementhttps://t.co/9mylIIXvjapic.twitter.com/UsCcBTRjrW — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) February 14, 2019

وكانت "توتال" الفرنسية وشركة "أرامكو" السعودية قد وقعتا في أكتوبر الماضي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة محطات الوقود في المملكة.

المصدر: "رويترز"