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"توتال" الفرنسية تتوسع في السعودية

مال وأعمال

AFP
"توتال" الفرنسية تتوسع في السعودية
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قالت شركتا "أرامكو" السعودية و"توتال" الفرنسية في بيان مشترك، إنهما وقعتا اتفاقا اليوم الخميس، لتطوير شبكة لمحطات الوقود في المملكة.

وأوضح البيان أن المشروع المشترك مناصفة بين الشركتين وسيستثمر نحو مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة في سوق بيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

وكانت "توتال" الفرنسية وشركة "أرامكو" السعودية قد وقعتا في أكتوبر الماضي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة محطات الوقود في المملكة.

المصدر: "رويترز"

 

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