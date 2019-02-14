 
مباشر

الملك سلمان يستعرض صور ذكرياته

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يستعرض صور ذكرياته
Reuters
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgg7

قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الأربعاء، بزيارة مكتبه في قصر الحكم في الرياض، وذلك بعد حفل تدشين مشروعات تنموية في منطقة الرياض.

وخلال زيارته، سأل العاهل السعودي عن الشاشات الموجودة في المكتب، فرد أمير الرياض فيصل بن بندر، بأنها تنقل جميع الأعمال في شوارع مدينة الرياض، فعلق الملك "الحمد الله الحمد الله".

كذلك استعرض العاهل السعودي مجموعة من الصور، التي حملت ذكرياته وسيرته ومسيرته من الولادة والمنشأ والدراسة والعمل.

وجاءت الزيارة بعدما رعى العاهل السعودي الأربعاء حفل افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية في منطقة الرياض، وأقيم الحفل في قصر الحكم. 

ودشن العاهل السعودي، 921 مشروعا بقيمة 52 مليار ريال (13.86 مليار دولار)، كما وضع حجر الأساس لـ360 مشروعا بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ليكون إجمالي قيمة المشاريع، التي تم تدشينها وكذلك، التي تم وضع حجر الأساس لها 82 مليار ريال (21.86 مليار دولار).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "سبق"

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صحيفة أمريكية تكشف عن "يد خفية" أسقطت الصواريخ الفضائية الإيرانية