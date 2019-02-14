"إيرباص" توقف إنتاج طائرتها العملاقة بعد إلغاء الإمارات صفقة معها

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية عن تعليق تصنيع طائرتها من طراز A380، التي تعد أكبر طائرة ركاب في العالم بحلول عام 2021، وهو موعد تسليم آخر طائرة من هذا الطراز للإمارات.

وجاء هذا القرار بعد إعلان "طيران الإمارات" إلغاء طلبية على 39 طائرة، بسبب عدم الوصول لحل لتحسين محركات الطائرة.

مع الإعلان عن إلغاء طلبية طائرات A380، تم الكشف عن صفقة بين "طيران الإمارات" و"إيرباص" لشراء طائرات أخرى بقيمة 21 مليار دولار، حيث ستشتري 40 طائرة من طراز A330neo و30 طائرة من طراز A350-900.

وعن تداعيات وقف إنتاج طائرة A380، قالت الشركة الأوروبية إنها ستدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة بشأن الوظائف المحتمل تأثرها، وتتراوح بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمئة وظيفة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه مع إيقاف إنتاج الطائرة العملاقة ستكون "إيرباص" قد تخلت عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة.

المصدر: وكالات