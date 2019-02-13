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العاهل السعودي يدشن مشاريع تنموية بقيمة 22 مليار دولار في منطقة الرياض

مال وأعمال

العاهل السعودي يدشن مشاريع تنموية بقيمة 22 مليار دولار في منطقة الرياض
AFP ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، بقيمة تناهز 22 مليار دولار، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت القناة السعودية الرسمية إن الملك سلمان رعى، في قصر الحكم بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، حفلا لتدشين وإطلاق المشاريع، حضره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت "الإخبارية" إلى أن المشاريع التي تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 82 مليار ريال (21,9 مليار دولار) وعددها الإجمالي 1.281، تغطي قطاعات الإسكان والخدمات الصحية، والنقل، والطرق، والتنمية الاقتصادية، والمرافق العامة، والخدمات المحلية.

المصدر: قناة الإخبارية + أخبار24

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