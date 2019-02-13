 
مباشر
عاجل
قائد الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

فنزويلا تتجه للهند بعد العقوبات الأمريكية

مال وأعمال

فنزويلا تتجه للهند بعد العقوبات الأمريكية
Reuters
فنزويلا تتجه للهند بعد العقوبات الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgbx

تتطلع شركة النفط الحكومية الفنزويلية "PDVSA" إلى مضاعفة صادراتها النفطية إلى الهند، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على كاراكاس، والتي تستهدف النفط.

إقرأ المزيد
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
مادورو: نحن اليوم في عين العاصفة وندعوكم للاستثمار في فنزويلا

وأظهرت بيانات أن صادرات فنزويلا من النفط تراجعت منذ دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 28 يناير، إلى 1.15 مليون برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل يوميا.

وفي ظل العقوبات، تحول تركيز فنزويلا إلى المشترين الذين يدفعون نقدا، ولاسيما الهند، التي تعد ثاني أكبر مشتر النفط الفنزويلي بعد الولايات المتحدة.

وقال وزير النفط الفنزويلي مانويل كيفيدو الثلاثاء، إن بلاده تأمل في أن تشكل تكتلا تجاريا يضم الصين والهند وروسيا لمساعدتها على تنفيذ مدفوعات النفط بعملات غير الدولار.

وتشهد فنزويلا أزمة منذ اعتراف واشنطن ومعظم الدول الغربية بزعيم المعارضة خوان جويدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، فيما أيدت موسكو والصين الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، الذي يحظى أيضا بدعم من الجيش الفنزويلي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة