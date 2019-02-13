 
مباشر
عاجل
قائد الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

النفط يصعد بدعم من تخفيضات "أوبك+"

مال وأعمال

النفط يصعد بدعم من تخفيضات
AFP
النفط يصعد بدعم من تخفيضات "أوبك+"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgbb

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعد أن قالت السعودية، إنها ستخفض صادرات الخام وتجري تقليصا أعمق للإنتاج، وبفعل بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات النفط المحلية.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج "برنت" عند 63.3 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 88 سنتا، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 66 سنتا إلى 53.76 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد
روسيا تخفض إنتاجها النفطي تماشيا مع "أوبك+"
روسيا تخفض إنتاجها النفطي تماشيا مع "أوبك+"

وجاء ذلك بعدما قالت منظمة "أوبك" الثلاثاء، إنها خفضت الإنتاج في يناير الماضي بنحو 800 ألف برميل يوميا إلى 30.81 مليون برميل في اليوم، وشكلت السعودية حصة الأسد من هذه التخفيضات.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أبلغ صحيفة "فايننشال تايمز" الأمس بأن إنتاج المملكة سينزل عن سقف عشرة ملايين برميل يوميا في مارس،أي أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن المستهدف، المتفق عليه في إطار اتفاق "أوبك+".

المصدر: "رويترز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة