الكويت تعيد جدولة ديون الأردن

وقع الأردن مع الكويت، الثلاثاء، 15 وثيقة تعاون تضمنت اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أبرزها اتفاقية لإعادة جدولة ديون الأردن، ومنحة بقيمة 6 ملايين دولار لتجهيز مدرستين في العاصمة عمان.

واختتمت اللجنة العليا الكويتية الأردنية أعمالها يوم أمس في العاصمة الأردنية بتوقيع الاتفاقيات، التي ركزت على التعاون الاقتصادي، ومجالات الإعلام والتربية والتعليم والقانون والفضاء.

وترأس الاجتماع من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، ومن الجانب الأردني وزير الخارجية، أيمن الصفدي.

إضافة للمنحة واتفاق جدولة الديون، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز ومصادر الطاقات المتجددة والجیولوجیا، التي تهدف إلى دراسة مشاریع مشتركة في مجالات مصادر النفط والغاز والطاقات المتجددة.

كذلك قام الوفد الاقتصادي من القطاع الخاص الكویتي بتوقیع بروتوكول للتعاون الثنائي بین الغرف التجارية والصناعية في البلدين لفتح آفاق أوسع وإیجاد فرص عمل وشراكات محتملة بین قطاعي الأعمال الكویتي والأردني.

المصدر: "كونا"