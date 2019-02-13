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الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد

مال وأعمال

الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
Reuters
الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
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قرر رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، تخصيص ساعتين ونصف الساعة أسبوعيا للقاء المستثمرين، والاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، الأربعاء، عن بيان صدر عن المجلس أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الحكومة إلى إعادة إنعاش قطاع الاستثمار بكل مكوناته واتجاهات عمله، واختصار حلقات التواصل الرسمي، والإجراءات الروتينية، لتسريع عجلة الاستثمار.

وتعمل سوريا على جذب الاستثمارات إلى اقتصادها، لاسيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار، وأهمها قطاع التشييد والبنى التحتية وقطاع الصناعات التحويلية.

المصدر: "الوطن"

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