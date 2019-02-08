إيران تمدد عقد التزود بالكهرباء مع العراق

أفادت وكالة "أرنا" للأنباء بأن شركة "تافانير للكهرباء"، التي تديرها الدولة في إيران، وقعت اليوم الجمعة، اتفاقا لتمديد تصدير 1200 ميغاواط من الكهرباء للعراق المجاور.

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وأضافت الوكالة أن البلدين وقعا أيضا اتفاقات في طهران بشأن إنتاج وتصدير الكهرباء ونقل التكنولوجيا.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن وزير الكهرباء الإيراني رضا أردكانيان، قوله خلال مراسم التوقيع إن "الديون تمت جدولتها والسداد بدأ"، دون أن يفصح عن قيمة الديون العراقية لإيران مقابل صادرات الكهرباء.

وفي وقت سابق، قال الوزير إن العراق مدين لإيران بملياري دولار مقابل صادرات الغاز والكهرباء.

وفي ديسمبر الماضي، مددت الولايات المتحدة إعفاء منحته للعراق من العقوبات على إيران، وذلك لمدة 90 يوما، مما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني المهم لإنتاج الكهرباء في العراق.

المصدر: "رويترز"