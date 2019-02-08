ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول إلى 14 قتيلا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول الأربعاء الماضي إلى 14 قتيلا.

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وذكر الوزير في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة أن عمليات البحث مستمرة دون توقف في موقع الحادث خلال الـ 47 ساعة التي مرت منذ انهيار المبنى الواقع في منطقة قارطل، مؤكدا إنقاذ 14 شخصا من تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام تركية بإنقاذ شاب في سن 16 عاما أمضى 45 ساعة تحت الأنقاض، كما أقام رجال الإنقاذ الاتصال مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وهي لا تزال عالقة، وربما يظل طفلاها على قيد الحياة أيضا.

المصدر: وكالات