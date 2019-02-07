مقتل سائح روسي في الإكوادور

لقي سائح روسي مصرعه في العاصمة الإكوادورية كيتو، بعد تعرضه لعملية طعن من قبل مجموعة لصوص.

وصرحت الشرطة الإكوادورية أن 4 لصوص اعترضوا سبيل الشاب الروسي، عندما كان يتجول برفقة صديقته، في أحد شوارع العاصمة مساء الاثنين الماضي.

وأوضحت الشرطة أن الشاب الروسي تلقى عدة طعنات بسكين بعد أن قاوم اللصوص، مشيرة إلى أنه توفي في وقت لاحق بالمستشفى.

وأكدت الشرطة أنها بعد مراجعة الفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة تعرفت على الجناة وألقت القبض عليهم.

المصدر: نوفوستي