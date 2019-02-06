ترامب: قد نعلن عن القضاء على ما تبقى من "خلافة داعش" الأسبوع المقبل

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن القضاء التام على تنظيم "داعش" في سوريا والعراق الأسبوع القادم، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لمحاربته.

وعرض ترامب في مستهل كلمة ألقاها خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش" عقد اليوم الأربعاء في واشنطن، "إنجازات" قوات التحالف بقيادة بلاده في الحرب على "داعش"، مشيرا إلى أن التحالف استعاد، خلال السنتين الماضيتين، أكثر من 20 ألف ميل مربع من الأراضي التي كانت تحت سيطرة التنظيم في سوريا والعراق، محققا "انتصارا بعد آخر" وحرر الموصل والرقة وقتل تقريبا جميع القياديين البارزين في التنظيم.

وأضاف ترامب: "الجيش الأمريكي وشركاؤنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا كل الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش في سوريا والعراق"، متوقعا أن يتم الإعلان الرسمي عن تحرير جميع "أراضي الخلافة" سابقا، ربما خلال الأسبوع المقبل.

وأشار ترامب إلى أن بلاده وشركاءها بذلت جهودا من أجل منع نشر أيديولوجيا "داعش" عبر الإنترنت، مؤكدا ضرورة العمل لهزيمة "فلول التنظيم الإرهابي الخطيرة للغاية"، وإزالة معتنقي أيديولوجيا "الإرهاب الإسلامي المتطرف" والتخلص من "جنون داعش".

وأكد الرئيس الأمريكي أهمية منع الذين قاتلوا في صفوف "داعش" والأشخاص المشتبه بأن لهم صلة بالتنظيم، من دخول بلدان التحالف، مشددا على وجوب ضمان أمن الحدود القومية.

المصدر: RT