أفيخاي أدرعي يكشف عن بلده العربي الأصل ويقبل تحدي الشبيه مع امرأة!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة تحدث خلالها عن أصل عائلته ومعلنا عن قبوله تحد جديد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وأعلن أدرعي في تغريدة على موقع "تويتر" أنه قبل "تحدي الشبيه" أو الذي انتشر تحت هاشتاغ doppelganger#، وأعاد نشر صورة تناقلها رواد الفيسبوك، تقارن من حيث الشبه بينه وبين باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وقال رغم إنه عراقي الأصل، أي أن أحد والديه من يهود العراق، ولكنه استعان بالمثل الشعبي "يخلق من الشبه أربعين" باعتبار أن الشرقاوي من مصر.

قبلت بتحدي #doppelganger أو #تحدي_الشبيه فالعديد من رواد #فيسبوك يتداولون صورتي وصورة المسؤولة المصرية السابقة #باكينام_الشرقاوي رغم انني عراقي الأصل, فما صحة ما تقوله العبارة "يخلق من الشبه اربعين"

ما رأيكم في هذا التشابه؟ https://t.co/QJ2hMsFvvA… pic.twitter.com/hbwnHUEBiB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2019

المصدر: تويتر