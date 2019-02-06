بومبيو: لن نسمح بهيمنة روسيا على الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بأن تصبح مهيمنة على منطقة الشرق الأوسط في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وخلال مقابلة أجرتها معه قناة Fox Business Network وبثت اليوم الأربعاء، قال بومبيو في معرض إجابته على سؤال حول مساعي روسيا المزعومة في أن تحل محل الولايات المتحدة كأهم القوى في الشرق الأوسط: "يرغب (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين في ذلك، لكن الأمر لن يتحقق طالما بقي الرئيس دونالد ترامب في السلطة".

وأضاف بومبيو: "روابط الشركة التي بنيناها في الشرق الأوسط قوية ومتينة.. فلدينا علاقات مع السعودية والإمارات.. والعمل الذي نقوم به مع مصر والأردن وإسرائيل، كل هذه الدول تمثل معاقل هامة لحماية الأمريكيين من التهديدات النابعة من الشرق الأوسط".

وعبر بومبيو عن قناعته بأن دول الشرق الأوسط "تدرك أن الولايات المتحدة قوة عظمى تضمن الرخاء في المنطقة وأنها ستستمر في اتباع هذا النهج".

المصدر: نوفوستي