 
مباشر

إسرائيل: واشنطن اشترت منا منظومة "القبة الحديدية"

أخبار العالم

إسرائيل: واشنطن اشترت منا منظومة
AFP Menahem KAHANA
منظومة صواريخ "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfap

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الولايات المتحدة اشترت منظومة صواريخ "القبة الحديدية" للدفاع الجوي من إسرائيل لنشرها في دول أوروبية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "منظومة "القبة الحديدية" ستستخدم من قبل القوات الأمريكية المنتشرة (في أوروبا) ضد مجموعة واسعة من التهديدات البالستية والجوية".

وأشارت إلى أنه سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستشتري "عددا محدودا" من الأنظمة لتلبية "الاحتياجات العاجلة" للجيش.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتولى أيضا حقيبة وزير الدفاع، بالصفقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وقال إن "هذا إنجاز عظيم لإسرائيل" ودليل على تعزيز "التحالف القوي" بين تل أبيب وواشنطن.

إقرأ المزيد
بطارية صواريخ اعتراضية تابعة للقبة حديدية بالقرب من قطاع غزة
أمريكا تعتزم لأول مرة شراء منظومات القبة الحديدية من إسرائيل

وحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة من خلال شراء الأنظمة الإسرائيلية تهدف إلى سد الثغرات في منظومتها للدفاع الجوي التي لا تغطيها أنظمة "ثاد" الأمريكية، وخاصة فيما يخص اعتراض الصواريخ القصيرة المدى.

وفي سبتمبر الماضي أجرت الولايات المتحدة تجارب لاعتراض صواريخ في ولاية نيومكسيكو لتحديد نوع الأنظمة التي يمكن نشرها لحماية مواقعها على الأرض من مختلف التهديدات الجوية، وفضلت أنظمة "القبة الحديدية" على ثلاثة خيارات أخرى، من بينها أنظمة من صنع شركتي "بوينغ" و"جنرال دايناميكس".

وأنظمة "القبة الحديدية" الإسرائيلية قادرة على اعتراض صواريخ على مسافة من 4 إلى 70 كيلومترا.

وتحدثت تقارير إعلامية منذ يناير الماضي عن عزم الولايات المتحدة شراء الأنظمة الإسرائيلية، وهي أول مرة تشتري فيها الولايات المتحدة أنظمة صاروخية من إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بماذا تنبأ بيل غيتس قبل 20 عاما وأصبح اليوم حقيقة؟