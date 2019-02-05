اليمين الإسرائيلي يتعهد بتوطين مليوني يهودي في الضفة

وقع العشرات من الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست عن "الليكود" وغيره من أحزاب اليمين، على عريضة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الأسبوعين الماضيين، نظمت حركة "نحالاه" الاستيطانية تظاهرات أمام ديوان رئيس الوزراء نتنياهو، مطالبة بـ"ترسيخ المبادئ الأساسية للحكومة على أسس الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة، وإلغاء إعلان الدولتين".

وجاء في عريضة اليمين:

أتعهد بأن أكون مخلصا لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من ميراث الآباء. ألتزم بالعمل على تحقيق خطة استيطان لتوطين مليوني يهودي في يهودا والسامرة وفقا لخطة رئيس الوزراء (الأسبق) إسحاق شامير،.. وأتعهد بالعمل على إلغاء إعلان الدولتين لشعبين واستبداله ببيان رسمي: أرض إسرائيل دولة واحدة لشعب واحد!

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المصدر: i24NEWS