 
مباشر

اليمين الإسرائيلي يتعهد بتوطين مليوني يهودي في الضفة

أخبار العالم

اليمين الإسرائيلي يتعهد بتوطين مليوني يهودي في الضفة
AFP AHMAD GHARABLI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf1z

وقع العشرات من الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست عن "الليكود" وغيره من أحزاب اليمين، على عريضة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الأسبوعين الماضيين، نظمت حركة "نحالاه" الاستيطانية تظاهرات أمام ديوان رئيس الوزراء نتنياهو، مطالبة بـ"ترسيخ المبادئ الأساسية للحكومة على أسس الاستيطان في جميع أنحاء يهودا والسامرة، وإلغاء إعلان الدولتين".

وجاء في عريضة اليمين:

أتعهد بأن أكون مخلصا لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من ميراث الآباء. ألتزم بالعمل على تحقيق خطة استيطان لتوطين مليوني يهودي في يهودا والسامرة وفقا لخطة رئيس الوزراء (الأسبق) إسحاق شامير،.. وأتعهد بالعمل على إلغاء إعلان الدولتين لشعبين واستبداله ببيان رسمي: أرض إسرائيل دولة واحدة لشعب واحد!

إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف
ارتفاع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة 3% خلال 2018

المصدر: i24NEWS

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. سيارة تدخن 3000 سيجارة والنتيجة "سرطان" بالمحرك