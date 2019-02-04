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فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو

مادورو يستعين بالبابا فرنسيس

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مادورو يستعين بالبابا فرنسيس
AFP ANDREAS SOLARO / AFP POOL / AFP
البابا فرنسيس يلتقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته إلى الفاتيكان في يونيو 2013
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صرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الاثنين بأنه طلب من بابا الفاتيكان فرنسيس المساعدة في مد جسور الحوار بين الفنزويليين لتجاوز أزمة بلادهم.

ونقلت قناة "سكاي تي جي -24" الإيطالية عن مادورو قوله: "لقدر بعثت رسالة إلى البابا فرنسيس، وآمل أن تكون في طريقها إلى روما والفاتيكان أو قد وصلت إلى هناك.. طلبت منه بذل كافة الجهود لمساعدتنا في سلوك طريق الحوار".

وقال مصدر في الفاتيكان الوكالة تاس اليوم الاثنين، إن البابا كان قد أفصح عن موقفه من أزمة فنزويلا في وقت سابق، ولم يطرأ عليه أي تغيير، رافضا التعليق على حقيقة إرسال مادورو رسالة إلى البابا.

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وقبل أيام دعا البابا لتسوية سلمية للأزمة في فنزويلا، كما أشار إلى أنه لا يرى أن من حقه إعطاء التوصيات للفنزويليين حول "ما هي الدول التي يجب عليهم الإصغاء لها"، مؤكدا أنه "يدعم الشعب الفنزويلي كله".

وتشهد فنزويلا في الفترة الأخيرة أزمة سياسية حادة، لاسيما بعد إعلان الزعيم المعارض خوان غوايدو الشهر الماضي نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسط انقسام دول العالم بين مؤيدة له وأخرى مؤيدة لمادورو، ومخاوف من اندلاع العنف وتصاعد التدخل الخارجي في شؤون فنزويلا.

المصدر: وكالات

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