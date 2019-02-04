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الفلبين: قيادي في جماعة "أبو سياف" يسلم نفسه للشرطة

أخبار العالم

الفلبين: قيادي في جماعة
AFP NOEL CELIS
قيادي في جماعة أبو سياف يسلم نفسه للشرطة
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أعلنت الشرطة الفلبينية، أن عضوا بارزا في جماعة "أبو سياف"، و4 مسلحين آخرين سلموا أنفسهم للسلطات مطلع الأسبوع، ويعتقد أن الجماعة مسؤولة عن تفجير كنيسة جنوبي الفلبين.

وقال قائد الشرطة أوسكار البايالدي: "كاماه باي الذي تعتقد السلطات أنه ساعد زوجين إندونيسيين على تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي وقع في يناير الماضي، سلم نفسه للقوات الحكومية".

وأضاف: "باي اضطر للاستسلام، فلم يرد على الأرجح أن يقتل خلال هجوم الجيش".

وتابع قائد الشرطة: "كاماه أنكر تورطه في التفجير المزدوج في كاتدرائية جولو، الذي أودى بحياة 23 شخصا من بينهم مدنيون وجنود، لكن روايات شهود العيان تظهر أنه رافق الزوجين الإندونيسيين".

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وأشار البايالدي، إلى أن قوات الأمن ضبطت عبوة ناسفة بدائية الصنع، ومتفجرات داخل منزل باي، مضيفا أن المسلحين الخمسة سيواجهون اتهامات متعددة منها القتل.

وتشتهر جماعة "أبو سياف" المتشددة، بالعنف وعمليات الاختطاف، وقد بايعت تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن تفجير الكنيسة.

المصدر: رويترز

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