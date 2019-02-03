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أقوى مرشحي الانتخابات الرئاسية الأوكرانية يتعهد بمحاورة موسكو في حال فوزه

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أقوى مرشحي الانتخابات الرئاسية الأوكرانية يتعهد بمحاورة موسكو في حال فوزه
Sputnik
فلاديمير زيلينسكي، المرشح للانتخابات الرئاسية الأوكرانية
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أعلن فلاديمير زيلينسكي المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية خلال لقاء مع سفراء الدول الغربية في كييف، أنه يعتزم محاورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال فوزه.

وذكر موقع Strana.ua، أن فلاديمير زيلينسكي كان مرتبكا خلال اللقاء وأجاب بشكل مبهم على الأسئلة المطروحة.

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وأضاف المصدر: "تطرقت السفيرة الفرنسية إيزابيل دومون بإلحاح إلى قضية دونباس، وعندما قال زيلينسكي إنه ينوي الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بوتين، سأله السفراء: ألا يخشى بعد ذلك من حرق الراديكاليين مقر الرئاسة في كييف؟".

وستجرى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس المقبل وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 20 مرشحا لها، بمن فيهم الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، وزعيمة حزب "باتكيفشينا" (الوطن) يوليا تيموشينكو.

المصدر: نوفوستي

 

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