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خطة لإجلاء الملكة إليزابيث من لندن

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خطة لإجلاء الملكة إليزابيث من لندن
Globallookpress Stephen Lock
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ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية وأعضاء آخرين في العائلة المالكة سيتم إجلاؤهم عن لندن في حال وقوع أعمال شغب نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها أن خطة إجلاء الملكة كانت موجودة منذ الحرب الباردة، نتيجة المخاوف البريطانية من ضربة نووية سوفييتية، لكن هذه الخطة "تعرضت للتعديل في الأسابيع الأخيرة" بسبب تزايد مخاطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وحسب الصحيفة، فإنه إذا اقتضت الضرورة، سيتم إجلاء الملكة من لندن إلى "مكان سري".

ومن المقرر أن تفارق المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، لكن حكومة البلاد وبرلمانها لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على شروط الانسحاب، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض العودة إلى المفاوضات مع لندن، بعد أن رفض المشرعون البريطانيون الشهر الماضي النص الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

المصدر: وكالات

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