أطراف الصراع في أفريقيا الوسطى تتوصل لاتفاق سلام في الخرطوم

بعد نحو أسبوع من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم، أعلنت حكومة إفريقيا الوسطى التوصل إلى اتفاق سلام مع المجموعات المسلحة في البلاد.

وكتبت حكومة إفريقيا الوسطى في تغريدة على "تويتر": "التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى سيتم يوم غد الأحد (في الخرطوم).. ثم في بانغي بعد أيام".

وأكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، التوصل إلى اتفاق شامل بين "الحكومة والمجموعات المسلحة الـ14" الممثلة في مفاوضات الخرطوم، موضحا أن المفوضين يضعون حاليا "اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق التي وافقت الأطراف على كل بنودها تقريبا".

وأوضح أن الطرفين اتفقا على تشكيل "آلية أمنية مشتركة بين قوة حفظ السلام الأممية العاملة في البلاد MINUSCA والحكومة وقوات الأمن الدولية وبعض الأشخاص من المجموعات المسلحة والقوات المسلحة القومية، وأماكن نشرها".

وأضاف: "ستتولى هذه الآلية مهام ضمان أمن الحدود والحفاظ على سلامة مرور الحيوانات عبر مناطق متفق عليها".

كما يتضمن الاتفاق العفو العام وتشكيل حكومة شاملة.

وانطلقت محادثات سلام مباشرة بين السلطات في بانغي وأبرز قادة المجموعات المسلحة الـ14 التي تنشط في إفريقيا الوسطى في 24 يناير الماضي في الخرطوم.

المصدر: فرانس 24 + نوفوستي