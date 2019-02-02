الولايات المتحدة تدعو الجيش الفنزويلي للانضمام إلى صفوف زعيم المعارضة غوايدو

خاطب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، القيادة العسكرية في فنزويلا، داعيا إياها إلى الانضمام إلى صفوف معسكر المعارضة بقيادة خوان غوايدو "للدفاع عن الدستور والديمقراطية".

ووجه بولتون نداءه عبر تغريدة كتبها في "تويتر" جاء فيها: "إلى القيادة العسكرية العليا في فنزويلا.. حان الوقت الآن للوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي.. حقكم ومسؤوليتكم الدفاع عن الدستور والديمقراطية في فنزويلا"!

To the Venezuelan military high command, now is the time to stand on the side of the Venezuelan people. It is your right and responsibility to defend the constitution and democracy for Venezuela! https://t.co/SWpQ8lwHAe — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 февраля 2019 г.

وأرفق التغريدة بفيديو قيل إنه يظهر رجال أمن يغادرون موقع تجمع لأنصار المعارضة في مدينة باركيسيميتو، عاصمة ولاية لارا ورابع أكبر مدن فنزويلا، معبرين بذلك عن رفضهم قمع المتظاهرين.

وفي تغريدة أخرى، دعا بولتون الجيش الفنزويلي إلى أن يحذو حذو الجنرال في القوات الجوية الفنزويلية فرانسيسكو يانيز، الذي انشق عن الجيش النظامي وأعلن استعداده لتنفيذ أوامر زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وكتب بولتون في التغريدة: "اعترف ضابط فنزويلي آخر بالرئيس الشرعي لفنزويلا (غوايدو). تدعو الولايات المتحدة جميع العسكريين إلى الاقتداء بالجنرال يانيز وحماية المتظاهرين المسالمين الذين يدعمون الديمقراطية".

Another Venezuelan military officer recognizes the legitimate President of VZ. The US calls on all military members to follow General Yánez’s lead, and to protect the peaceful protestors supporting democracy. https://t.co/dfFtN1mbEV — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 февраля 2019 г.

كما دعا بولتون موظفي البنك المركزي الفنزويلي وغيرهم من المصرفيين إلى "قبول العفو الممنوح من قبل الرئيس غوايدو، حاليا، بدلا من تحمل المسؤولية عن نهب ثروة البلاد".

وبات بولتون، الذي يعد أحد "صقور" السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في الفترة الأخيرة، بمثابة بوق للسياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، محولا حسابه في "تويتر"، على غرار الرئيس دونالد ترامب، إلى منبر أساسي يستخدمه لنشر تصريحاته.

المصدر: RT