مدريد وبرلين تعلقان على وقف العمل بمعاهدة الصواريخ

قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، إن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة، يعتبر من الأنباء السيئة، ويضيف عدم الاستقرار، إلى الوضع السائد في العالم.

وكتب بوريل في تغريدة على تويتر: "تعليق أحد أهم الاتفاقيات النووية التي وقعت خلال الحرب الباردة، يعتبر خبرا سيئا، وهو يضيف عدم الاستقرار إلى السيناريو الدولي".

وفي تعليق الخارجية الألمانية على نبأ، خروج روسيا مع المعاهدة، قال مصدر في الوزارة، إن هذا التصرف، لم يثر الاستغراب، لأن المعاهدة، تفقد عمليا "قوتها في حال انتهاك بنودها من قبل أحد الأطراف".

La suspensión de uno de los acuerdos nucleares más importantes de la guerra fría es una mala noticia que añade inestabilidad al escenario internacional:#Rusia también anuncia la suspensión del tratado de desarme nuclear con #EEUUhttps://t.co/KxFFUzo4o1 vía @eldiarioes — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 2 февраля 2019 г.

ويوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقف التزام بلاده بمعاهدة الصواريخ، اعتبارا من الـ 2 فبراير.

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وردت روسيا، بشكل مماثل، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم خلال اجتماع مع وزيري الدفاع سيرغي شويغو، والخارجية سيرغي لافروف، أن موسكو توقف العمل بالمعاهدة، لكنها تبقى مستعدة للمفاوضات، عندما "تنضج" الولايات المتحدة لذلك.

المصدر: تاس