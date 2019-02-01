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مجلس الدولة الفرنسي يجيز استخدام الرصاص المطاطي ضد "السترات الصفراء"

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مجلس الدولة الفرنسي يجيز استخدام الرصاص المطاطي ضد
Reuters
احتجاجات "السترات الصفراء"
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أكد مجلس الدولة الفرنسي على أنه مازال بإمكان الشرطة استخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، رغم سقوط عشرات الجرحى خلال احتجاجات "السترات الصفراء".

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وأشار المجلس اليوم الجمعة إلى وقوع أفعال عنف وتخريب خلال الاحتجاجات، التي شهدتها فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي، وقال إن خطر وقوع المزيد من أعمال العنف في الاحتجاجات المستقبلية، يعني أنه يجب أن يكون بمقدور قوات الأمن استخدام الرصاص المطاطي.

وأضاف مجلس الدولة الفرنسي أن رجال الأمن يجب أن يحترموا القواعد على نحو صارم، واستخدام الرصاص المطاطي فقط عند الضرورة، وألا يصوبوه نحو رؤوس المحتجين.

وكان عدد من الأفراد والنقابات العمالية وكذلك الجماعات الحقوقية في فرنسا، طالبوا بحظر استخدام الأسلحة، ودعمهم جاك توبون، رئيس قسم المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان في فرنسا، إلا أن قرار القضاء الفرنسي جاء لصالح الشرطة ضد المتظاهرين وجماعات حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

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