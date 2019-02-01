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الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ

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الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد في حال قررت واشنطن نهائيا الانسحاب من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

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وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الجمعة: "كما قلنا سابقا، في حال اتخذ الجانب الأمريكي قراره النهائي بالانسحاب من معاهدة الصواريخ، فستحتفظ موسكو لنفسها بحق الرد المناسب واتخاذ الخطوات الجوابية، وسنفعل كما أعلننا".

وأضافت زاخاروفا أن الخروج الأمريكي من الاتفاقية مثال آخر على تطبيق واشنطن "مخططها الشامل الرامي إلى التملص من المسؤولية" على مختلف الأصعدة من خلال فسخ أحادي للعديد من الاتفاقات الدولية التي وقعتها سابقا.

وشددت زاخاروفا على أن المسألة لا تكمن بالفعل في "انتهاك روسيا لهذه الاتفاقية، كما أنها لا تكمن في الصين أو أي من عوامل الأمن الدولي"، وإنما ما نشهده هو تنفيذ الولايات المتحدة استراتيجيتها الساعية إلى التخلي عن التزاماتها الدولية.

المصدر: إنترفاكس

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