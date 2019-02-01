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سرقة في مقر إقامة رئاسة وزراء أرمينيا

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سرقة في مقر إقامة رئاسة وزراء أرمينيا
Sputnik Sergey Guneev
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
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أفادت وسائل إعلام أرمنية بوقوع سرقة داخل مقر إقامة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في شارع باغرامان وسط العاصمة يريفان، حيث اختفت أربع عملات تذكارية من متحف الهدايا.

وفي هذا الصدد، أوضح مكتب رئيس الوزراء، أن السرقة وقعت ما بين الـ25 والـ30 من يناير الماضي.

وقبل تغيير السلطة في أرمينيا، كان مقر إقامة رئيس الحكومة في شارع باغرامان هو مقر إقامة الرئيس الأرمني.

المصدر: إنترفاكس

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