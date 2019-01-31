ترامب يعلن انطلاق "الكفاح من أجل الحرية" في فنزويلا!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لدعاوى التعبئة التي أطلقتها المعارضة الفنزويلية، لإقناع الجيش الفنزويلي بأن يدير ظهره للرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب ترامب على "تويتر": "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضد مادورو. الكفاح من أجل الحرية بدأ!".

....Large protests all across Venezuela today against Maduro. The fight for freedom has begun! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وقال البيت الأبيض إن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو و"هنّأه على الرئاسة"، وذلك بعدما أعلن الأخير نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب وغوايدو "اتفقا على استمرار الاتصالات بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها، وإعادة بناء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

وكان غوايدو قد دعا أنصاره للتظاهر والنزول إلى الشوارع يومي الأربعاء 30 يناير والسبت 2 فبراير، "للنضال من أجل المساعدات الإنسانية، وضد من يغتصبون السلطة، ومن أجل حقوق الإنسان".

ونصّب المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الأربعاء الماضي واعترفت به الولايات المتحدة وبعض الدول السائرة في ركبها.

كما أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف به كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.

ولكن روسيا والصين وتركيا والمكسيك وكوبا ودولا أخرى أعلنت دعمها للرئيس نيكولاس مادورو باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب والوحيد للبلاد.

المصدر: وكالات