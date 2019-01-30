قاسمي لـRT: سنعيد النظر في الاتفاق النووي إذا لم تفِ الدول بالتزاماتها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن بلاده ستعيد النظر في الاتفاق النووي، في حال لم تفِ الدول الغربية بالتزاماتها.

وقال قاسمي في حديث لبرنامج "قصارى القول" في قناة RT، "نتعامل بنيات حسنة رغم تأخر الدول الأوروبية بشأن آلية التعامل المالي مع بلادنا".

وأضاف، "نسعى لتجاوز الآثار المدمرة للعقوبات الأمريكية على إيران".

وأشار الدبلوماسي الإيراني، ردا على سؤال حول انتشار شائعات بوقوع خلافات بين روسيا وإيران في سوريا، إلى أن جزءا كبيرا منها موجها لشن حرب على هذا التحالف، ويهدف إلى إظهار العلاقات الروسية الإيرانية "بصورة سيئة".

وقال بهرام: "ندرك أن علاقاتنا مع روسيا لديها أعداء، المسؤولون في موسكو وطهران يدركون أننا مستمرون في المشتركات والعمل الاستراتيجي، ولكن كدولتين لديهما تاريخ مستقل وجغرافيا مستقلة فإن هناك بلا شك بعض الاختلافات في وجهات النظر إزاء عدد من القضايا".

وأضاف، "نحن في سوريا وبالتعاون مع روسيا أظهرنا، على الرغم من التنافس والتحالف، عملا مشتركا.. وضمن وضع شديد الحساسية والخطورة تجاوزنا الأزمة وحققنا وضعا أفضل للشعب والحكومة.. هذا نصر كبير لتعاوننا المشترك".

وشدد قاسمي على أن التعاون الإيراني الروسي في سوريا مستمر، وقال، "سوف نفشل كافة المساعي الرامية لتخريب علاقاتنا المشتركة مع روسيا والتقارب بين الدولتين".

ونوه المسؤول الإيراني بأن هناك، سعيا للوصول إلى خارطة حل مشتركة في سوريا لتحسين الأوضاع هناك.

المصدر: RT