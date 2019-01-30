إيران تنقل حمولة من "الكعكة الصفراء"

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، نقل شحنة من الكعكة الصفراء تزن 30 طنا من مصنع "الشهيد داريوش رضائي نجاد" في مدينة آردكان إلى مصنع "يو سي أف" في مدينة أصفهان.

وقال صالحي، "نشهد اليوم نقل شحنة بزنة 30 طنا من الكعكة الصفراء المنتجة في مجمع الشهيد داريوش رضائي نجاد الصناعي في آردكان إلى مدينة أصفهان".

وأضاف، "إجمالا تعتبر محافظة يزد وسط البلاد، المنتج الرئيس للمواد الخام - الكعكة الصفراء- وليست هنالك محافظة أخرى بهذا المستوى من احتياطيات اليورانيوم، ولحسن الحظ فقد وظفنا استثمارات جيدة في هذا المجال".

وتابع، "كان لنا من قبل مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء في منطقة – كجين - بمقياس أصغر بكثير، وأغلق إثر نفاده بعد الحصول على نحو 120 طنا منه، ولدينا في الوقت الحاضر منجم ساغند – 1، وساغند – 2، في مدينة يزد، حيث نستفيد منهما، وهنالك مناجم أخرى سنعلن عنها لاحقا.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن الصناعة النووية من دون اليورانيوم لا تعني شيئا، وقال، إن "اليورانيوم مادة استراتيجية، وحتى لو كنا نمتلك منشآت نووية متطورة فلا قيمة لها إن لم نكن نمتلك هذه المادة".

وأشار صالحي إلى اكتشاف كميات ملحوظة من اليورانيوم من خلال المسح الجوي الذي أنجز لنحو 80 بالمئة من أراضي البلاد، مشددا على أن بلاده على استعداد لرفع حجم الإنتاج إلى أكثر من 300 طن في غضون الأعوام الخمسة أو الستة القادمة.

ووصف المسؤول الإيراني، مصنع "آردكان"، بأنه "مصنع كبير وكامل وتمت معالجة جميع عيوبه وأنجزت الاختبارات اللازمة خلال العامين الأخيرين بحيث نقوم اليوم بشحن منتوجه إلى أصفهان".

المصدر: RT + وكالات