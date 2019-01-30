إيران تكشف عن أسلحة جديدة محلية الصنع تعرض لأول مرة (صور)

كشف الجيش الإيراني لأول مرة، خلال معرض للمنجزات العسكرية تحت اسم "اقتدار 40"، أسلحة جديدة، قال إنها الأحدث.

وتمثلت هذه الأسلحة في طائرة استطلاع جديدة من طراز "كمان 12" قادرة على الطيران لمدة 10 ساعات بسرعة 200 كم في الساعة، ونقل شحنة بوزن 100 كيلوغرام.

وكشف الجيش خلال المعرض عن صاروخ جديد تحت اسم "إخغر" (شرارة) يمكنه إصابة هدف على بعد 30 كيلومترا، سرعته 600 كيلومتر في الساعة ووزنه 27 كيلوغراما، فيما يبلغ وزن رأسه الحربي 7 كيلوغرامات. كما عرضت إيران 12 صاروخا باليستيا.

وافتتح المعرض وزير الدفاع، أمير حاتمي، وقائد الأركان، محمد باقري، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية.

المصدر: RT