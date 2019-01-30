وارسو تحدد "عميل الكرملين الأساسي" في أوروبا

يرى عضو البرلمان الأوروبي عن بولندا، زديسلاف كراسنودمبسكي، أن روسيا تشكل تهديدا كبيرا للأمن الأوروبي، وتنشر نفوذها عبر العديد من "العملاء" بين السياسيين الأوروبيين.

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وذكر في حديث نقلته محطة إذاعة "الراديو البولندي"، أن روسيا تملك علاقات وثيقة مع ألمانيا والنمسا، وأن "عميلها" الرئيسي في أوروبا، هو غيرهارد شرودر.

وأضاف كراسنودمبسكي: "يجب أن نفهم أن بعض الدول، على سبيل المثال، النمسا أو ألمانيا تتعاون بشكل وثيق مع روسيا، على الأقل في مسألة سياسة الطاقة. إذا كنا نتحدث عن النفوذ الروسي، فالحديث هنا لا يدور عن تأثيره فقط على الأحزاب اليمينية أو اليسارية. العميل الرئيسي لنفوذ روسيا في أوروبا، هو غيرهارد شرودر. وطبعا بالإضافة له، هناك العديد من السياسيين المهمين الآخرين الذين يمكن اعتبارهم كذلك، في هذا السياق".

وانتقد السياسي البولندي، مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا- "السيل الشمالي-2" ، واعتبره من المشاريع المعادية لأوروبا.

المصدر: نوفوستي