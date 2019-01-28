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فيضانات تضرب 5 محافظات إيرانية

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فيضانات تضرب 5 محافظات إيرانية
RT
صورة أرشيفية
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 أعلنت السلطات الإيرانية أن مياه السيول والفيضانات اجتاحت 5 محافظات إيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ شاهين فتحي قوله إن 5 محافظات اجتاحتها مياه الفيضانات، هي إيلام وجهارمحال وبختياري وخوزستان وزنجان وكرمانشاه.

وأضاف أن خدمات الإغاثة شملت ألف شخص في 17 مدينة وقرية لغاية عصر اليوم الاثنين ولا تزال فرق الإغاثة تواصل نشاطاتها.

وأكد المسؤول أنه تم إسكان 800 شخص في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد وأقيمت لهم 4 مخيمات في منطقتي شوش ودشت أزادكان.

المصدر: فارس

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