"حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" تتبنى عملية قتل شرطيين غرب إيران

قال نائب قائد الشرطة في إقليم خوزستان الإيراني، علي قاسم بور، إن "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"، تبنت عملية إطلاق الرصاص على سيارة للشرطة في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

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وأدى الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون قبل يومين إلى مقتل عنصرين من الشرطة الإيرانية.

وتهدف "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" إلى إنشاء دولة عربية في الأهواز، مستقلة عن إيران، وتصنفها طهران كجماعة إرهابية.

وذكرت وكالة "فارس"، أمس السبت، أن مسلحين استهدفوا سيارة تابعة للشرطة كانت تقوم بدورية أمنية في أحد شوارع مدينة الأهواز، ما أدى إلى مقتل شرطي في موقع الحادث، وجرح ملازم في الشرطة الإيرانية تم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هو أيضا هناك.

المصدر: RT