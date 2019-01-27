الملحق العسكري الفنزويلي بأمريكا ينشق عن مادورو.. وواشنطن ترحب وتدعو للاقتداء به

أعلن الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن، خوسيه لويس سيلفا،"قطع علاقاته" مع الرئيس نيكولاس مادورو، ودعا أعضاء القوات المسلحة في البلاد للاعتراف برئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسا شرعيا.

#Ahora Coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la embajada de Venezuela en Washington, manifestó su apoyo a Juan Guaidó como Presidente (E) #26Enepic.twitter.com/6XsWCB0KS9 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 26, 2019

ونقلت صحيفة "نويفو هيرالد" الأمريكية عن الكولونيل الفنزويلي سيلفا قوله: "بصفتي ملحقا عسكريا في الولايات المتحدة، لا أعترف برئاسة نيكولاس مادورو لفنزويلا".

وعلى الفور أشاد غاريت ماركيس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، بقرار الملحق العسكري الفنزويلي قطع العلاقات مع الرئيس مادورو، وحث الآخرين على اتباع مثاله.وكتب ماركيس على تويتر:"الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن قد أكد للتو الولاء الدستوري للرئيس المؤقت خوان غوايدو".

The Venezuelan Military Attaché in DC just confirmed constitutional allegiance to the interim President, Juan Guaido. An example that the role of the military is to protect constitutional order, not to sustain dictators and repress its own people. Encourage others to do the same. — Garrett Marquis (@GMarquis45) January 26, 2019

وأضاف المتحدث الأمريكي: " هذا مثال على حقيقة أن دور الجيش هو حماية النظام الدستوري، وليس دعم الدكتاتوريين وقمع شعبهم". وتوجه ماركيس للملحق المنشق قائلا: "عليكم أن تلهموا الآخرين ليفعلوا الشيء نفسه".

ومن جهته، أكد رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، اليوم الأحد، على ضرورة التحقق من المعلومات بشأن قرار الملحق العسكري في سفارة بلاده بواشنطن، قطع العلاقات مع حكومة نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر: "تمكنت من رؤية الرسالة التي بعث بها العقيد خوسيه لويس سيلفا، الملحق العسكري للسفارة الفنزويلية في واشنطن، وأحطت علما بها".

وأضاف، "قبل ذلك، نرحب به وبكل من يريد الوقوف إلى جانب الدستور وإرادة الشعب الفنزويلي".

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Como institución legítima y responsable estamos trabajando para verificar toda la información. #26Ene — Juan Guaidó (@jguaido) January 26, 2019

وتابع، "بما أننا مؤسسة شرعية ومسؤولة، فإننا نعمل على التحقق من جميع المعلومات".

يذكر بأن زعيم المعارضة بفنزويلا، خوان غوايدو نصب نفسه الأربعاء الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، ليحصل بعدها بدقائق على اعتراف واشنطن به، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

المصدر: نوفوستي