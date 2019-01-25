العدل الأمريكية تعلن اعتقال مواطن من تكساس بتهمة التواطؤ مع "داعش"

أعلنت وزارة العدل في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اعتقال مواطن أمريكي لمحاولته "تقديم دعم مادي" لتنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما جاء في بيان صدر عن الوزارة.

وذكر البيان أن وارن كريستوفر كلارك (34 عاما) من ولاية تكساس، أُسر في سوريا من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، وتم تسليمه للولايات المتحدة من أجل مثوله أمام العدالة الأمريكية.

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وأوضح البيان أن كلارك متّهَم بمحاولة تقديم خدمات بمثابة دعم مادي ـ"داعش" المصنف "تنظيما أجنبيا إرهابيا"، وفق القانون الأمريكي. وأشارت الوزارة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (التابع لها) "يواصل بحزم ملاحقة أفراد يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب لداعش أو يسعون لتقديم دعم لتنظيمات إرهابية أخرى".

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الأعمال التي قام بها الأمريكي المعتقل.

وبحسب البيان فإن الجريمة التي يتهم كلارك بارتكابها عقوبتها السجن 20 عاما ودفع غرامة 250 ألف دولار.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام عن كلارك نفسه أنه شهد الكثير من عمليات الذبح والصلب التي قام بها أعضاء التنظيم بعد أن أمضى معهم نحو 3 أعوام قبل اعتقاله.

وقال كلارك إنه غير نادم على الالتحاق بـ"داعش" بعد اعتناقه الإسلام، مشيرا إلى أن سفره إلى سوريا كان نابعا من فضوله كيف يعيش الناس في ظل حكم "الخلافة"، لكنه بعد التحاقه بالتنظيم رفض حمل السلاح والقتال، مما أدى إلى احتجازه أكثر من 12 مرة في سجون "داعش" حسب قوله، منوها إلى أن التنظيم طلب منه لاحقا تدريس اللغة الإنجليزية.

وتم أسر كلارك، المدرس السابق للغة الإنجليزية بولاية تكساس، قبل أسابيع، في محافظة دير الزور السورية على يد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية.

ويقدر مسؤولون أمريكيون عدد مواطني الولايات المتحدة الذين التحقوا أو حاولوا الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق بـ295 شخصا، فيما حدد "برنامج التطرف" بجامعة جورج واشنطن (المدعوم من قبل البنتاغون) هوية 55 أمريكيا انضموا إلى "داعش".

المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية + وكالات