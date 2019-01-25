حزب إسلامي في البوسنة يغضب الصرب!

قال حزب إسلامي في البوسنة إنه سيقوم بمساع قانونية لتغيير اسم منطقة الصرب في البوسنة، ما أثار غضب جميع الأحزاب الصربية في البلد المضطرب ودفع الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى الهدوء.

وأضاف حزب العمل الديمقراطي، أكبر حزب إسلامي في البوسنة، يوم الأربعاء، أن اسم "جمهورية صربسكا" (جمهورية الصرب) ينطوي على تمييز ضد البوسنيين والكروات هناك، وأنه سيطعن على تلك التسمية في المحكمة الدستورية.

وأشار زعيم الحزب، بكر عزت بيغوفيتش، إلى أن الطعن القانوني هو "رد على هجمات مكثفة على البوسنة وسلامة أراضيها" من جانب الزعيم القومي الصربي البوسني، ميلوراد دوديك.

وقال دوديك، الذي يرأس حزب تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين الصربي، إن المبادرة (اقتراح تغيير الاسم) تتعارض مع الدستور، وإن الصرب سيوقفون عملهم في الحكومة المركزية.

وأضاف بعد اجتماعه مع سياسيين صرب آخرين: "إذا قبل الطعن، فسندعو إلى جلسة خاصة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا سنقرر فيها الوضع المستقبلي للجمهورية". ويرأس دوديك حاليا رئاسة البوسنة والهرسك (الدورية) التي تضم 3 أعضاء من أعراق البلاد، بصفته العضو الصربي.

وبموجب اتفاقيات دايتون للسلام التي أبرمت عام 1995، والتي أنهت حرب البوسنة، التي دارت بين عامي 1992 و1995، انقسمت البلاد إلى منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي كبير، وهما جمهورية الصرب التي يهيمن عليها السكان الصرب، والاتحاد الذي يهيمن عليه مسلمو البوسنة والكروات، الذين ارتبطوا عبر حكومة مركزية ضعيفة.

المصدر: رويترز