حذاء مسافرة إلى المغرب يوقف عمل مطار فرنسي لساعات!

عاش مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، حالة استنفار قصوى بسبب حذاء امرأة مسافرة إلى المغرب، تسبب بتعطيل حركة الملاحة لساعات.

وانتابت المصالح الأمنية الفرنسية في المطار شكوك حول حيازة مسافرة إلى مدينة الدار البيضاء على متن الخطوط الملكية المغربية لجسم متفجر(عبوة ناسفة).

ووفقا لصحيفة"لوباريزيان" الفرنسية، فقد تم اقتياد المسافرة إلى مكان منعزل للتفتيش، بعد أن قام جهاز الفحص الإشعاعي الخاص بكشف جسم غريب داخل أمتعتها.

وتم إعلان حالة استنفار داخل المطار مباشرة بعد توقيف المسافرة، حيث جرى إخلاء كل من القاعة A وB.

وبعد عملية التفتيش التي خضعت لها السيدة، تم اكتشاف أن المرأة تحمل بحوزتها حذاء مزودا بنظام إلكتروني، ليتم إخلاء سبيلها بعد ذلك مباشرة حيث التحقت بطائرتها.

Mis en place d'un périmètre de sécurité au terminal Sud de Paris-#Orly suite à la découverte d'un bagage suspect. Les enregistrements sont actuellement suspendus. Plus d'informations à suivre. — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 24 janvier 2019

المصدر: "Le parisien"