فلسطين تدين تدخل بعض الدول في شؤون فنزويلا

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها إزاء ما تشهده فنزويلا من أحداث، وعبرت في بيان عن إدانتها لما وصفته بـ "تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا".

وأوضحت الوزارة في بيان أن أطرافا تتدخل و"بشكل مباشر من خلال دعم محاولة انقلاب ضد الرئيس المنتخب شرعيا، نيكولاس مادورو".

وقال الوزارة إن فلسطين "تجدد موقفها الداعي لاحترام مبدأ سيادة الدول وأنظمتها الداخلية"، مؤكدة "تضامنها مع تطلعات فنزويلا المشروعة للمزيد من الاستقرار والوحدة والازدهار من خلال حوار وطني سلمي شامل".

وأشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"مواقف المناصرة والدعم التي تقفها فنزويلا، والرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ... مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة في كل المحافل الدولية".

المصدر: RT