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وزير الدفاع الفنزويلي: الجيش لا يعترف بغوايدو رئيسا للبلاد

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وزير الدفاع الفنزويلي: الجيش لا يعترف بغوايدو رئيسا للبلاد
Globallookpress Stringer
وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو
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أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن الجيش الفنزويلي لن يعترف بإعلان رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد.

وكتب بادرينو في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "جنود الوطن لا يقبلون برئيس مفروض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه رئيسا بطريقة غير قانونية".

وأكد أن القوات المسلحة الفنزويلية "تدافع عن دستورنا وتضمن السيادة الوطنية".

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو توليه مهام الرئاسة، واعتراف الولايات المتحدة وبعض الدول في أمريكا اللاتينية به رئيسا لفنزويلا.

وشهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة لمؤيدي ومعارضي الرئيس نيكولاس مادورو. ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.

المصدر: RT

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