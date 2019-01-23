بيلوسي تمنع الرئيس من مخاطبة الكونغرس طالما يتواصل الإغلاق الحكومي.. وترامب يصر

في ظل استمرار المواجهة بين الرئيس الأمريكي والكونغرس بشأن جدار عازل مع المكسيك منعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إياه من إلقاء خطاب سنوي أمام الكونغرس حتى انتهاء إغلاق الحكومة.

وفي رسالة وجهتها بيلوسي للرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أبلغته بأن "مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الأمريكي) لن ينظر في الوثيقة المشتركة (من غرفتي الكونغرس) التي تخول خطاب رئيس الدولة حول حالة البلاد في مجلس النواب إلى حين إعادة فتح الحكومة".

وبحسب القانون الأمريكي، يتطلب اعتماد وثيقة من قبل الكونغرس تسمح الرئيس بالتحدث في مجلس النواب قبل أن يلقي كلمته السنوية هناك.

وكان من المقرر أن يخاطب الرئيس الأمريكي أعضاء مجلس النواب يوم 29 يناير الجاري، في وقت يتواصل فيه التوقف الجزئي لعمل ربع المؤسسات الحكومية منذ الـ22 من ديسمبر الماضي، بسبب عدم إقرار الميزانية الحكومية المؤقتة للعام 2019 جراء خلاف بين ترامب والنواب الديمقراطيين بشأن تشييد الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك.

لكن ترامب قال بعد تلقيه البلاغ من مجلس النواب إنه يعتزم إلقاء خطابه في اليوم المحدد رغم توصية بيلوسي، كي يؤدي واجبه الدستوري وينقل للشعب الأمريكي والكونغرس معلومات هامة متوافرة لديه حول الوضع في البلاد.

المصدر: وكالات















