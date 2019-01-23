مصادر في المعارضة الفنزويلية: مقتل 6 محتجين خلال اليوم

أفاد موقع Nacional الفنزويلي، بمقتل 6 أشخاص خلال الاحتجاجات في كل من العاصمة كاراكاس ومدينة سان كريستوبال بولاية تاتشيرا و ولاية بوليفار.

وأوضح Nacional أن شخصين قتلا مؤخرا في مدينة كريستوبال، وأن فتى يبلغ من العمر 16 عاما في كاراكاس توفي متأثرا بجراحه إثر عيار ناري، كما قتل ثلاثة آخرون في بوليفار.

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وقد خرجت اليوم الأربعاء مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عدة مدن من البلاد، على خلفية اعتراف بعض الدول بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

المصدر: نوفوستي