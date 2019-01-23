 
مباشر

مصادر في المعارضة الفنزويلية: مقتل 6 محتجين خلال اليوم

أخبار العالم

مصادر في المعارضة الفنزويلية: مقتل 6 محتجين خلال اليوم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld2f

أفاد موقع Nacional الفنزويلي، بمقتل 6 أشخاص خلال الاحتجاجات في كل من العاصمة كاراكاس ومدينة سان كريستوبال بولاية تاتشيرا و ولاية بوليفار.

وأوضح Nacional أن شخصين قتلا مؤخرا في مدينة كريستوبال، وأن فتى يبلغ من العمر 16 عاما في كاراكاس توفي متأثرا بجراحه إثر عيار ناري، كما قتل ثلاثة آخرون في بوليفار.

إقرأ المزيد
ترامب يعلن اعترافه بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا انتقاليا للبلاد

وقد خرجت اليوم الأربعاء مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عدة مدن من البلاد، على خلفية اعتراف بعض الدول بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت