نتنياهو يهدد سلیماني بالإيرانية (صورة)

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات نسبت لقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني حول الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب نتنياهو على "تويتر" اليوم: "بدلا من التدخل في الانتخابات، من الأفضل لسليماني أن يفحص حال القواعد الإيرانية التي يحاول إقامتها في سوريا. ولن أتوقف عن مواجهة تلك القواعد طالما بقيت رئيس وزراء".

سلیمانی بهتر است به جای دخالت در انتخابات، وضعیت پایگاه‌هایی که می‌خواهد در سوریه بنا کند را بررسی کند. تا هنگامی که من نخست وزیر هستم، دست از مبارزه علیه آن‌ها بر نمی‌داریم. pic.twitter.com/aSjlovwE7O — بنيامين نتانياهو (@israelipm_farsi) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن سليماني رأى أن "الرد على ضربات إسرائيل مؤخرا على سوريا، سيؤدي إلى سقوط نتنياهو في الانتخابات المزمع إقامتها في أبريل، وإلا فسيواصل الأخير التصعيد حتى يفوز بها".

المصدر: صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"