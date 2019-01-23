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نتنياهو يهدد سلیماني بالإيرانية (صورة)

أخبار العالم

نتنياهو يهدد سلیماني بالإيرانية (صورة)
Reuters
بنيامين نتنياهو
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عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات نسبت لقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني حول الانتخابات الإسرائيلية.

وكتب نتنياهو على "تويتر" اليوم: "بدلا من التدخل في الانتخابات، من الأفضل لسليماني أن يفحص حال القواعد الإيرانية التي يحاول إقامتها في سوريا. ولن أتوقف عن مواجهة تلك القواعد طالما بقيت رئيس وزراء".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن سليماني رأى أن "الرد على ضربات إسرائيل مؤخرا على سوريا، سيؤدي إلى سقوط نتنياهو في الانتخابات المزمع إقامتها في أبريل، وإلا فسيواصل الأخير التصعيد حتى يفوز بها".

المصدر: صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"

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