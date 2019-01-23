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طائرات مجهولة بلا طيار تصور موقعا سريا وحساسا للجيش الإسرائيلي

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طائرات مجهولة بلا طيار تصور موقعا سريا وحساسا للجيش الإسرائيلي
AFP JACK GUEZ
أرشيف - جندي إسرائيلي يطلق طائرة بلا طيار
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن طائرات مجهولة الهوية بلا طيار، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.

وقالت الصحيفة إن جنودا إسرائيليين أبلغوا عن قيام "طوافات دخيلة" بتصوير الموقع وأنها نجحت في مغادرة المكان، دون اعتراضها.

وأضافت أن "الجيش لم يعلم بعد لمن تتبع هذه الطائرات، وليس لديه علما بمكان انطلاقها، أو هدف تصويرها للموقع العسكري".

وتابعت: "الجيش الإسرائيلي يشتبه بتجسس هذه الطائرات لصالح دولة أو جهة معادية، وهذا الحادث يقلق قيادة الجيش وخصوصا سلاح الجو، كون هذا التصوير يهدف بشكل أساسي لجمع معلومات أمنية وعسكرية، قد تتسبب بضرر أمني كبير".

ووفقا للصحيفة، فقد رجح الجيش وقوف منظمة "إرهابية معادية" وراء الحادث، لافتة إلى أن حركة "حماس" تمتلك طائرات مماثلة.

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية

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