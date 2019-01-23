الجيش الأمريكي يتدرب على الإفلات من أنظمة دفاع جوي روسية قديمة

انتشرعلى وسائل الإعلام الأمريكية المهتمة بالتسليح، فيديو يوضح تدرب القوات الجوية الأمريكية على سبل الإفلات من أنظمة دفاع جوي روسية ليست بالجديدة، ومهاجمتها.

وأوضحت مجلة defence-blog، أن الجيش الأمريكي نفذ تدريبا هجوميا جويا ضد أنظمة دفاع جوي على الطراز الروسي خلال التدريبات العسكرية "سترايك 19" بولاية مسيسيبي.

وفي الفيديو شوهدت أنظمة دفاع جوي على الطراز الروسي، مثل أنظمة صواريخ "أوسا" و"تور" قصيرة المدى، لإضفاء نوع من الواقعية على التدريبات، حيث تقوم مروحيات "أباتشي" بمهاجمة الأنظمة الدفاعية الروسية المفترضة.

ويبدو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسبب ذعرا كبيرا للقوات الأمريكية، حيث توضح هذه الأساليب عدم معرفة القوات الأمريكية بما تخفيه التكنولوجيا الروسية.

المصدر: defence-blog