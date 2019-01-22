بوتين: إعلان 1965 هو المرجعية لاتفاق السلام مع اليابان

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ضرورة أن تخدم حلول ضمن معاهدة السلام بين البلدين مصلحة شعبيهما وتكون مقبولة من الطرفين.

وقال الرئيس الروسي إن مباحثات اليوم مع رئيس الوزراء الياباني "جرت في أجواء بناءة وعملية"، مشيرا إلى أنه يدعم "علاقات عمل وثيقة" مع آبي ويجتمع معه أربع مرات في كل نصف عام.

وأكد بوتين أن كثافة الاتصالات السياسية بين البلدين تشير إلى اهتمام الطرفين بتطوير التعاون الثنائي القائم على أساس حسن الجوار واحترام مصالحهما ومراعاتها.

وأضاف بوتين أن المباحثات ارتكزت على تعزيز التعاون الاقتصادي-الاستثماري بين البلدين.

وبخصوص نقطة خلاف رئيسة بين البلدين، أي توقيع معاهدة سلام روسي-ياباني، أكد بوتين سعي روسيا إلى توقيعها على أساس الإعلان السوفيتي-الياباني المشترك لعام 1956 الذي نص على تسليم جزيرتي هابوماي وشيكوتان لليابان، بعد تبنّي معاهدة السلام، دون المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.

وشدد الرئيس الروسي على أنه أمام البلدين "عمل شاق يرمي إلى صياغة شروط التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين، بغية ضمان الارتقاء الشامل والطويل الأجل

بالعلاقات الروسية-اليابانية إلى مستوى نوعي جديد".

وأضاف أن الحل بشأن معاهدة السلام الذي سيعرضه فريقا التفاوض "يجب أن يكون مقبولا لشعبي روسيا واليابان ويحظى بتأييد كلا البلدين".

واتفق الطرفان على مواصلة الجهود الهادفة إلى تنظيم أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية التي يحل النزاع بين البلدين بشأن تبعيتها دون توقيع اتفاق سلام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأوضح بوتين أن الخطط بشأن الأنشطة المشتركة في الجزر الأربع تشمل 5 مجالات متفق عليها وهي تربية الأسماك والزراعة في الدفيئات الزراعية وطاقة الرياح ومعالجة النفايات.

وفي ختام كلمته شكر بوتين الوفد الياباني على حديث "صريح ومجد"، معبرا عن أمله بأن "تعود مباحثات اليوم بالفائدة على تعزيز العلاقات الثنائية وتقرب البلدين من إيجاد حلول للمسائل الحيوية للتعاون المشترك".

المصدر: RT + وكالات