أشرف غني يقدم أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية

قدم الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الأحد أوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة التي ستجري في يوليو المقبل.

ويشارك في الانتخابات المزمعة في 20 يوليو نحو 14 مرشحا منهم رئيس الحكومة الحالي عبد الله عبد الله، وقلب الدين حكمتيار، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم "الحزب الإسلامي" والذي يعد أحد أبرز أمراء الحرب في أفغانستان.

يذكر أنه تم انتخاب غني رئيسا لأفغانستان عام 2014، في أعقاب اتفاق لتقاسم السلطة بينه وبين منافسه عبد الله عبد الله الذي أصبح بموجب الاتفاق رئيسا للحكومة الأفغانية.

المصدر: أ ف ب