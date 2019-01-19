"طروادة" أمام أردوغان وليندسي غراهام

حظي السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، باستقبال لافت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واصطحب الرئيس التركي ضيفه إلى حفل للموسيقار التركي فاضل ساي، حيث استمعا إلى معزوفته التي تحمل اسم "سوناتة طروادة"، إلى جانب معزوفات أخرى من تأليفه.

وعقب الحفل قدم ساي، مجموعة ألبومات تحمل توقيعه للرئيس التركي.

وحضر الحفل الموسيقي عقيلة الرئيس التركي والعديد من المسؤولين الأتراك كنائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووزير الدفاع خلوصي أكار.

السيناتور الأمريكي غراهام يحضر حفل موسيقي مع أردوغان https://t.co/LTBkmR6aa9pic.twitter.com/GuJAhFj1t0 — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) 18 января 2019 г.

وكان أردوغان قد عقد الجمعة لقاء مع غراهام بالمجمع الرئاسي استغرق أكثر من ساعتين، ناقشا خلاله عملية الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ويعد السيناتور الأمريكي غراهام، أبرز مهاجمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في أعقاب التحقيقات حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتقد السيناتور ليندسي غراهام، وزير الدفاع ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو، لرفضهما ربط ولي العهد السعودي بعملية قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وندد ماتيس مرارا بعملية القتل، ودعا إلى محاسبة المسؤولين، لكنه أصر على عدم وجود أي دليل قاطع يشير إلى تورط الأمير محمد بن سلمان بعملية قتل خاشقجي.

وعلق غراهام قائلا: "ليس هناك دليل قاطع، هناك منشار قاطع"، في إشارة إلى التفاصيل المروعة التي تحدثت عن تقطيع مختص في التشريح جثة خاشقجي بمنشار.

المصدر: وكالات