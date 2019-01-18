ترامب يصعد الخلاف مع المشرعين ويحرمهم من السفر

قررت الإدارة الأمريكية حرمان أعضاء الكونغرس من السفر بواسطة الطائرات الحكومية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ الشهر الماضي.

وأوضحت مذكرة من مكتب شؤون الإدارة والميزانية للبيت الأبيض، نشرت اليوم الجمعة، أنه لن يكون بإمكان أعضاء الكونغرس استخدام طائرات تمتلكها أو تدير رحلاتها الجهات الحكومية، إلا بموافقة خاصة من البيت الأبيض.

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ويأتي ذلك بمثابة تصعيد الصراع بين البيت الأبيض والكونغرس على خلفية الخلافات حول رصد تمويل لبناء الجدار الأمني على الحدود مع المكسيك. ويشترط الرئيس دونالد ترامب تخصيص 5.7 مليار دولار لتمويل بناء الجدار لموافقته على إنهاء الإغلاق الحكومي الذي طال نحو ربع الموظفين الحكوميين الأمريكيين.

وسبق لترامب أن منع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من استخدام الطائرات العسكرية للسفر إلى الخارج. كما ألغى ترامب رحلة الوفد الأمريكي إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي الدولي الذي سينعقد في الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري.

المصدر: رويترز