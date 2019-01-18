بيروت.. تشييع حفيدة آخر سلطان عثماني

تم في بيروت اليوم، تشييع السيدة بيلون هانم سلطان، ابنة فاطمة الزهراء سلطان، حفيدة السلطان العثماني عبد المجيد الأول، التي توفيت عن عمر يناهز 101 سنة.

وبعد الصلاة على جثمانها في أحد جوامع العاصمة اللبنانية، شيعت الفقيدة في جنازة حاشدة، لتوارى الثرى في مدافن العائلة في مقبرة الباشورة وسط بيروت بمشاركة السفير التركي هاكان تشاكل وحشد من المواطنين.

والراحلة بيلون ألبان هانم سلطان عثمان أوغلو‎، مولودة في تركيا عام 1918، وغادرتها عام 1924، ووافتها المنية، يوم الخميس في منزلها بالعاصمة اللبنانية بعد إصابتها بمرض الزكام جراء موجة الصقيع التي ضربت المنطقة.

وبقي لدى الفقيدة في بيروت، ابنة تدعى ناهدة حسن الجار الله، ولديها شقيق اسمه، يافوز باي.

من جانبه ترحم السفير التركي لدى لبنان هكان تشاكل على السيدة بيلون وقال: "مع الأسف وصل إلينا خبر وفاة حفيدة السلطان عبد المجيد أمس ومباشرة تواصلنا مع الخارجية التركية وأنساب العائلة العثمانية في اسطنبول وقدمت لهم العزاء بالفقيدة".

وتابع السفير، القول إن "وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعطى توجيهات بالتكفل بإجراءات الجنازة والدفن والوقوف إلى جانب عائلة الراحلة بيلون".

#بيروت.. تشييع آخر أفراد العائلة العثمانية إلى مثواها الأخير

كانت الراحلة #بيلون_ألبان هانم سلطان عثمان أوغلو، المولودة في #تركيا عام 1918، والتي غادرت البلاد عام 1924، قد وافتها المنية الخميس في منزلها بالعاصمة اللبنانية.https://t.co/le7adXaQErpic.twitter.com/Cklu3TBJXZ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 18 января 2019 г.

وفي 3 مارس عام 1924، صدر قانون في تركيا، بنفي 37 من ذكور العائلة العثمانية، بينهم السلطان العثماني الأخير "محمد وحيد الدين"، والخليفة العثماني الأخير "عبد المجيد" أفندي، و35 أميرًا عثمانيًا، وإثر القرار غادر 250 من ذكور وإناث العائلة العثمانية، تركيا، على متن القطارات والسفن.

ومات معظم هؤلاء في المنفى بعد معاناتهم من الفقر لفترات طويلة، ويعيش أولادهم وأحفادهم حاليا في الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والنمسا، وسوريا، ومصر، ولبنان.

المصدر: وكالة أناضول